1 Mit Friedrich Schirmer (Zweiter von rechts) freuen sich der OB Matthias Klopfer, der Laudator Michael Propfe und der frühere OB Jürgen Zieger (von links) über den Preis. Foto: /Rainer Kellmayer

Für seinen Einsatz zum Wohle des kulturellen Lebens in der Stadt wird der WLB-Intendant Friedrich Schirmer mit dem Esslinger Kulturpreis ausgezeichnet.















Link kopiert

Es gibt ihn seit mehr als 30 Jahren – aber während der Coronazeit war es still geworden um den Esslinger Kulturpreis. Doch dann hat ein neues Führungstrio unter dem Vorsitz des ehemaligen Esslinger Oberbürgermeisters Jürgen Zieger dem Preis frisches Leben eingehaucht.

Nachdem die Auszeichnung im vergangenen Jahr gleich zweimal vergeben worden war – an Steven Walter, den Gründer des Podium-Festivals, und posthum an Sabine Bartsch, die kurz zuvor verstorbene einstige Geschäftsführerin des Kulturzentrums Dieselstraße –, ist in diesem Jahr Friedrich Schirmer der Auserkorene. Am Sonntag wurde dem Intendanten der Württembergischen Landesbühne Esslingen die Auszeichnung im Kulturzentrum Dieselstraße überreicht. „Der Preis versteht sich als ein Instrument zur Honorierung besonderer Leistungen zum Wohle des kulturellen Lebens der Stadt“, sagte Jürgen Zieger.

Der Kulturpreis ist mit 5000 Euro dotiert und wird symbolisiert durch ein eigens für diesen Zweck geschaffenes Werk des Esslinger Künstlers Tim Hendel. „Mit Friedrich Schirmer wird ein überaus erfolgreicher Wanderer durch die deutsche Theaterlandschaft geehrt, der als Intendant für Esslingen ein Glücksfall ist“, sagte Zieger. Sein Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters, Matthias Klopfer, unterstrich die Bedeutung der Württembergischen Landesbühne: „Das von Schirmer geführte Theater ist ein Eckpfeiler in der Kulturstadt Esslingen.“

Launige Laudatio von Michael Propfe

In einer launigen Laudatio verglich der Theaterexperte Michael Propfe, ein langjähriger Wegbegleiter des Preisträgers, Schirmers Werdegang mit den Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus. Der Weg, der über die Intendanzen in Esslingen, Freiburg und Stuttgart ans Schauspielhaus in Hamburg und wieder zurück nach Esslingen führte, sei keineswegs geradlinig gewesen. Doch Schirmer habe listenreich so manche Klippe umschifft. Stets habe er nach Neuem gesucht, junge Schauspieler entdeckt und besondere Stücke inszeniert, sodass ihn einst ein Kritiker als „Trüffelschwein des deutschen Theaters“ tituliert habe.

Besonders hob Propfe die Entdeckung des Theaterstücks „Schweig, Bub!“ von Fitzgerald Kusz hervor, das in der Inszenierung von Schirmer von 1976 bis 2010 ohne Unterbrechung auf dem Spielplan der Städtischen Bühnen Nürnberg stand und 730 Mal gespielt wurde. Immer wieder habe Schirmer unkonventionellen Stücken und jungen Regisseuren eine Chance gegeben, habe neue Theaterformen geschaffen und in Esslingen einen lokal gefärbten Spielplan etabliert.

Nach der Preisverleihung gab sich der sichtlich gerührte Schirmer bescheiden: „Sie wissen, ich stehe ungern im Rampenlicht, aber wenn ich schon einmal da bin…“ Der 71-Jährige dankte den vielen Wegbegleitern mit herzlichen Worten und ging auf sein zweites Engagement in Esslingen ein. Als ihm Jürgen Zieger im Jahr 2012 angeboten habe, erneut die Intendanz der WLB zu übernehmen, habe er lange gezaudert. Erst nach einem motivierenden Schreiben des Oberbürgermeisters und einer dreimonatigen Bedenkzeit habe er schließlich zugesagt – mittlerweile teilt er sich die Intendanz mit Marcus Grube. Mit Weggefährten seines ersten Esslinger Engagements formte er den Grundstock des neuen Ensembles, und dies überaus erfolgreich: „Das Ensemble, mit dem ich heute arbeite, ist das Beste, das ich jemals hatte“, sagt er.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von einem Mitglied dieser Mannschaft: Mit skurrilen Texten parodierte der Schauspieler Martin Theuer das Theaterleben und erwies seinem Chef mit gitarrenbegleitetem, ausdrucksstarkem Gesang seine Referenz.