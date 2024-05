Weinstube Eißele in Serach: Esslinger Lokal bekommt Auszeichnung für regionale Küche

4 Bruno Eiwen (links) und Marc Dehmel im Gastraum der Weinstube Eißele. Foto: Roberto Bulgrin

Die Weinstube Eißele in Esslingen ist als „Schmeck-den-Süden-Gastronomie“ ausgezeichnet worden. Das Traditionslokal bezieht 90 Prozent der Produkte aus der Region. Die Betreiber setzen auf schwäbische Küche und eine große Weinkarte.











Ein Foto von Gründer Hans Hummel hängt noch immer in einer Ecke der gemütlichen Gaststube gegenüber der Theke, die viele in Esslingen kennen: Die Weinstube Eißele in Serach setzt ihre jahrzehntelange Tradition auch in diesem Jahr fort. Zum Wohlgefallen vieler Gäste und auch des Baden-Württembergischen Ernährungsministers Peter Hauk (CDU). Dieser ließ sich in dieser Woche eine Auswahl von Maultaschen und Fleischküchle in dem Lokal in Serach schmecken. Anlass war die Auszeichnung mit drei Löwen im Rahmen des „Schmeck den Süden“-Programms.