Auszeichnung für Esslinger Ex-Landtagsabgeordnete: Christa Vossschulte erhält Bundesverdienstkreuz erster Klasse

1 Christa Vossschulte bei der Verleihung mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (links) und dem Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer Foto: Stadt Esslingen

Die ehemalige Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete und frühere Rektorin des Theodor-Heuss-Gymnasiums erhält die Auszeichnung für ihr jahrzehntelanges Engagement in Bildung, Politik und Ehrenamt.











Aus der Hand von Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg, erhielt die frühere Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete und Rektorin des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Christa Vossschulte, für ihr jahrzehntelanges Engagement in Bildung, Politik und Ehrenamt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Die Verleihung fand am 26. März im Esslinger Alten Rathaus im Beisein von Oberbürgermeister Matthias Klopfer statt. Vossschulte war bereits 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande sowie 2020 mit dem vom Papst verliehenen Orden des heiligen Papstes Silvester für Verdienste um die römisch-katholische Kirche ausgezeichnet worden.

„Dass der Herr Bundespräsident Christa Vossschulte mit dem Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens ausgezeichnet hat, ist auch Ausdruck des Danks für ihr humanitäres, politisches, gesellschaftliches Lebenswerk, das überaus beeindruckend ist. Und dieses Lebenswerk möge Ansporn für viele andere sein, es ihr gleichzutun und sich ebenso für Staat und Gesellschaft, für ein menschliches Miteinander einzusetzen“, sagte Peter Hauk in seiner Laudatio. „Wir brauchen Menschen, die die Initiative ergreifen und selbst aktiv werden. Wir brauchen Menschen, die sich für andere einsetzen und sich für unsere Gesellschaft engagieren. Zu diesen Menschen zählt zweifellos Christa Vossschulte. Mit ihrem Elan, ihrer Kompetenz und ihrer Zielstrebigkeit hat sie viel erreicht“, sagte Klopfer.

Christa Vossschulte arbeitete ab 1974 als Lehrerin am Theodor-Heuss-Gymnasium. 1982 wechselte sie als Referentin ins Kultusministerium. Von 1989 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2007 war sie Schulleiterin am Theodor-Heuss-Gymnasium.

Abgeordnete in fünf Wahlperioden

Die heute 80-Jährige war über fünf Wahlperioden hinweg, von Oktober 1989 bis April 2011, Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Esslingen. Ab 1991 war sie hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und ab 2001 Vizepräsidentin des Landtags. Sie engagierte und engagiert sich in vielen Verbänden, Vereinen und Organisationen, etwa als ehrenamtliche Präsidentin des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg von 2009 bis 2019 oder als Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung des Landesjugendorchesters im selben Zeitraum.