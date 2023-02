11 Ernst Feil mit seinem Dienstfahrzeug, mit dem er als ehrenamtlicher Helfer vor Ort unterwegs ist. Foto: Jürgen Bock

Feuerwehr, Rettung, THW, DLRG – ohne sie läuft nichts im Bevölkerungsschutz. Das Land hat jetzt 18 besonders engagierte Menschen geehrt. Darunter ist einer, dessen Einsatz jede Vorstellung sprengt.















So ganz recht ist ihm der Trubel nicht. Das merkt man Ernst Feil an. Im Rampenlicht zu stehen zählt normalerweise nicht zu seinen Aufgaben. Und der Auftritt, den er vor ein paar Tagen zu bewältigen hatte, überstieg in dieser Hinsicht alles bisher Dagewesene. „Ich war dermaßen nervös. Das hat mich fast mehr aus der Fassung gebracht als eine Reanimation. So aufgewühlt bin ich sonst höchstens, wenn uns jemand beim Einsatz behindert“, erzählt der 55-Jährige. Denn an jenem Abend wurde er im Stuttgarter Wilhelma-Theater mit dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, überreicht von Innenminister Thomas Strobl im festlichen Rahmen. Eine harte Prüfung für jemanden, der sonst nicht groß redet, sondern anpackt.