1 Sparkassenverbands-Präsident Peter Schneider (von links), Bahnrad-Olympiasiegerin Franziska Brauße, Marius Schmitt, Kultusministerin Theresa Schopper und die WSJ-Vorsitzende Anne Köhler bei der Gala in Stuttgart. Foto: Wolfgang List

Marius Schmitt verbringt 20 bis 30 Stunden pro Woche ehrenamtlich damit, Jugend-Teams des SSV Esslingen zu trainieren. Dafür ist er nun ausgezeichnet worden.















Laut hallt der Applaus durch den Veranstaltungsraum der LBBW am kleinen Schlossplatz, als Jimmy Hartwig sagt: „Ohne das Ehrenamt können wir in Deutschland alles schließen.“ Mit diesem Satz bringt der ehemalige Fußball-Nationalspieler auf den Punkt, weshalb sich all die Anwesenden bei der Verleihung des Vorbild-Preises 2022 in Stuttgart versammelt haben: um das Ehrenamts zu würdigen. Im Mittelpunkt stehen zehn Menschen zwischen 22 und 64 Jahren, die sich in besonderer Art und Weise für den Kinder- und Jugendsport einsetzen – und zwar ohne Gegenleistung, in ihrer Freizeit. Mit dabei ist Marius Schmitt. Der Wasserball-Coach des SSV Esslingen leistet Erstaunliches, um die Jugendspielerinnen und -spieler des Vereins zu fördern.