Auswirkungen der Trockenheit: Flächenbrand in Ditzingen: Anwohner verhindern schlimmeres

1 Einsatz für die Feuerwehr: In Ditzingen brennt eine Böschung. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

In Ditzingen brennen an der Münchinger Straße etwa zehn Quadratmeter einer Böschung. Anwohner greifen schnell ein, mit einem Gartenschlauch.











Die hohen Temperaturen und die große Trockenheit zeitigen erste Auswirkungen: Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen meldet den ersten Flächenbrand in diesem Sommer. An diesem Dienstagnachmittag standen etwa zehn Quadratmeter der Böschung an der Münchinger Straße in Flammen, wie Abteilungskommandant Andreas Häcker mitteilt. Anwohner hätten den Flächenbrand gegen 15 Uhr entdeckt und umgehend die Feuerwehr gerufen.

„Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sie den Brand mit einem Gartenschlauch bereits eingedämmt“, so Häcker. Die Feuerwehr habe die Nachlöscharbeiten übernommen. Eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Büsche sei durch das schnelle Eingreifen verhindert worden. Die Ditzinger Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.