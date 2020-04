Versuchter Einbruch in Hochdorf 35-Jähriger wehrt sich heftig gegen Verhaftung

Ein 35-jähriger Mann hat am Dienstagabend versucht, in einen Einkaufsmarkt in Hochdorf einzubrechen – doch er wurde erwischt. Bei der Verhaftung schlug er nach den Polizeibeamten und bespuckte sie.