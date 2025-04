Auswirkungen auf mehrere Linien: Polizeieinsatz beendet – S-Bahn-Fahrpläne weiterhin beeinträchtigt

Fahrrad-Versammlung am Marienplatz Serbische Studierende protestieren am Sonntag in Stuttgart

Serbische Studierende der Universität Novi Sad sind Anfang April im Rahmen einer Protestaktion mit dem Fahrrad zum EU-Parlament nach Straßburg aufgebrochen. Auf ihrer Fahrt dorthin machen sie auch im Ländle Halt. Was hinter der Protestfahrt steckt und was beim Stopp in Stuttgart geplant ist.