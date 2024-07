Auswirkung der Esslinger Landratswahl: Bissingen/Teck braucht einen neuen Bürgermeister

1 Zum 1. Oktober tritt Marcel Musolf (Freie Wähler) sein Amt als Landrat des Kreises Esslingen an. Foto: Ines Rudel

Weil Marcel Musolf Chef der Esslinger Kreisverwaltung wird, muss in der 3500 Einwohner zählenden Gemeinde Bissingen (Kreis Esslingen) ein neuer Schultes gewählt werden. Auch im Kreistag zieht sein Wechsel personelle Veränderungen nach sich.











Seit seiner überzeugenden Wahl zum neuen Landrat des Kreises Esslingen am vergangenen Freitag hat Marcel Musolf viele Glückwünsche entgegennehmen können. „Die Resonanz ist überwältigend“, berichtet der Bürgermeister von Bissingen, der sich von einer Welle der Sympathie getragen fühlt. In seinem Heimatort mische sich in die Freude aber auch Wehmut, räumt er ein. „Ich habe häufig gehört, dass man mich nur ungern gehen lässt. Das ist das schönste Lob für mich. Es ist eine Bestätigung meiner Arbeit.“