Auswertung für Stuttgart: Armut, Lärm, Dreck und Hitze - Im „Stuttgarter T“ kommt das alles zusammen
1
In einigen Vierteln in der Stuttgarter Innenstadt kommen Hitze, Lärm und schlechte Luft mit sozialen und gesundheitlichen Problemen zusammen. (Archivbild) Foto: Imago/Arnulf Hettrich

An manchen Orten in Stuttgart ist es besonders heiß, laut und schmutzig, gleichzeitig wohnen dort viele Menschen mit wenig Geld. Daten der Stadt zeigen, wo genau das der Fall ist.

In 18 Stuttgarter Nachbarschaften in der Innenstadt und im Neckartal sind die Menschen gleich doppelt und dreifach belastet: Ein Monitoring der Stadtverwaltung zeigt erstmals, in welchen Stadtvierteln die Einwohner besonders stark von Umwelt-Ungerechtigkeit betroffen sind. In diesen Vierteln ist das Leben durch große Hitze im Sommer, einen Mangel an Grünflächen, nächtlichen Lärm und Luftschadstoffe besonders belastend, während gleichzeitig der Gesundheitszustand relativ vieler Menschen schlecht ist und vergleichsweise viele als arm gelten.

