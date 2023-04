Bigpoints in Bochum

16 Der VfB Stuttgart gewinnt beim VfL Bochum seit Dezember 2021 wieder ein Auswärtsspiel. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Erfolg beim VfL Bochum stärkt beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart den Glauben gleich doppelt, meint unsere Sportreporter Carlos Ubina. Aber reicht das?















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat seinen Teil dazu beigetragen, dass sich für die Verantwortlichen und Fans der Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga wieder mehr lohnt – mit dem 3:2-Sieg beim VfL Bochum. Ein Neun-Punkte-Spiel hätte die Begegnung im Ruhrstadion für den Gäste werden können, im Falle einer Niederlage. Denn auf so viele Zähler wäre der Vorsprung der Mannschaft von VfL-Trainer Thomas Letsch angewachsen. Nun hat der VfB die Bigpoints eingefahren. Somit sind es für die Stuttgarter nur noch drei Punkte Rückstand auf den sicheren 15. Rang – und die Rechnerei geht in den verbleibenden sieben Ligaspielen erst so richtig los.