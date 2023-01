8 Sophia Thomalla drückte ihrem Freund in der Spieler-Box die Daumen. Foto: dpa/Frank Molter

Alexander Zverev hat in einem Fünf-Satz-Krimi die erste Runde bei den Australian Open überstanden. Auf der Tribüne fiebert seine Freundin Sophia Thomalla mit.















Das war nichts für schwache Nerven! Alexander Zverev hat siebeneinhalb Monate nach seiner schweren Knöchelverletzung eine erfolgreiche Rückkehr auf die große Tennis-Bühne hingelegt. Doch der Deutsche stand in der ersten Runde der Australian Open bereits mit dem Rücken zur Wand, besiegte den Peruaner Juan Pablo Varillas aber dann doch nach mehr als vier Stunden mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4.

Seelischen Beistand bekam der Olympiasieger von Freundin Sophia Thomalla. Die 33-Jährige drückte ihrem Schatz in der Zverev-Box auf der Tribüne die Daumen – es sollte am Ende reichen. Die Moderatorin begleitet Zverev schon seit einigen Wochen, war auch im Vorfeld der Australian Open in Dubai mit dabei. „Sophia und ich sehen uns teilweise den ganzen Tag nicht. Ich bin um 8 Uhr weg und komme um 22 Uhr zurück. Sie versteht das komplett und weiß, was ich brauche, um hier gut zu spielen und in meinem Job in Topform zu sein“, sagte Zverev vor wenige Tagen in der „Bild am Sonntag“.

In Topform war Zverev zum Auftakt verständlicherweise noch nicht – doch die erste Hürde ist genommen. In der zweiten Runde trifft der Halbfinalist von 2020 auf Michael Mmoh (USA) oder Laurent Lokoli (Frankreich).