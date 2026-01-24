1 Stan Wawrinka hat sein letztes Spiel bei den Australian Open bestritten. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Stan Wawrinka hat vor zwölf Jahren in Melbourne triumphiert. Jetzt hat der Schweizer sein letztes Spiel bei den Australian Open bestritten.











Melbourne - Tennis-Routinier Stan Wawrinka hat sein letztes Spiel bei den Australian Open bestritten. Der Melbourne-Champion von 2014, der seine Karriere Ende des Jahres beenden wird, musste sich in der dritten Runde dem an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Wawrinka hatte bei den Australian Open als erster Spieler im Alter von mehr als 40 Jahren seit dem legendären Australier Ken Rosewall 1978 die dritte Runde erreicht. Der Schweizer gewann 2014 in Melbourne seinen ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln.

Erfolge in einer Zeit der ganz Großen

Wawrinka triumphierte in einer Zeit, in der die Superstars Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und auch Andy Murray die Siege bei den vier Grand-Slam-Turnieren eigentlich unter sich ausmachten. Auch deshalb ist er vor allem in Australien extrem populär.

"Es war eine tolle Reise. Hier habe ich meinen ersten Grand Slam gewonnen. Ich habe es immer geliebt, hier zu spielen", sagte Wawrinka, der mit einer Dose Bier mit Turnierdirektor Craig Tiley auf sein letztes Spiel in Melbourne anstieß.