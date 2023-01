Auch Maria scheitert in der ersten Runde – Siegemund weiter

13 Erstrunden-Aus für Tatjana Maria: Die 35-Jährige hat gegen die italienische Qualifikantin Lucrezia Stefanini verloren. Foto: dpa/Frank Molter

Die deutsche Negativserie bei den Australian Open dauert an. Auch Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist in der ersten Runde gescheitert. Für einen Lichtblick sorgte Laura Siegemund.















Link kopiert

Die nächste Deutsche ist an der Auftakthürde gescheitert: Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat in der ersten Runde bei den Australian verloren. Die 35-Jährige musste sich am Mittwoch gegen die italienische Qualifikantin Lucrezia Stefanini mit 6:3, 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

Für die Weltranglisten-71. war es das fünfte Erstrunden-Aus in Serie in Melbourne. Vor Maria hatten bereits sieben andere deutsche Spieler und Spielerinnen die zweite Runde beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres verpasst.

Match um einen Tag verschoben

Wegen Regens musste das Match um einen Tag verschoben werden, eigentlich hätte es bereits am Dienstag stattfinden sollen. Aus demselben Grund verschob sich der Start der Partie auch am Mittwoch um mehrere Stunden in den Abend (Ortszeit).

Für einen Lichtblick sorgte Laura Siegemund, die sich in ihrem Auftaktmatch am Mittwoch gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 2:6, 6:4 und 6:3 durchsetzte. Sie trifft in der zweiten Runde auf die Rumänin Irina-Camelia Begu.