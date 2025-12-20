Austauschprogramm in Ostfildern: „Man kennt China nur als fernes Land und ist auf einmal mittendrin“
1
Die Schüler des HHG und Lehrer Björn Dieterich haben während des Austauschs viele Einblicke in den Alltag in Peking sammeln können. Foto: tki

Ein Austauschprogramm des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Ostfildern bietet Schülern seit fast 20 Jahren einzigartige Einblicke in den Alltag in Peking.

Die Volksrepublik China ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Die öffentliche Wahrnehmung von China in Deutschland ist gespalten - auf der einen Seite steht das Land wie kein zweites für Wirtschaftsboom und Fortschritt, auf der anderen Seite steht die Regierung unter Xi Jinping regelmäßig wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Doch wie sieht der Alltag eines Schülers in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aus? Ein Austauschprogramm des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) in Ostfildern-Nellingen ermöglicht Schülern seit knapp 20 Jahren, dieser Frage auf den Grund zu gehen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.