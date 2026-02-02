Austausch der Senioren: Aktiv und gut vorbereitet in den Ruhestand

1 Ein Klassiker: Ruheständler halten sich fit im Freien. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.co

An diesem Sonntag findet zum dritten Mal in Stetten eine Börse statt, bei der angehende Senioren und sich bereits im Ruhestand Befindende ihre Ideen austauschen.











Stets gibt es aufs Neue Bürger, bei denen das Rentenalter in greifbare Nähe rückt: Der letzte Tag mit all den vertrauten Arbeitsbedingungen und -pflichten naht, der erste Tag der Rente folgt – und was dann?

Da gibt es zum Beispiel an diesem Samstag, dem 7. Febraur von 10 bis 12.30 Uhr die Tausch- und Ideenbörse Spass. Spass ist in diesem Fall die Abkürzung von Stettener Plattform Aktiver Senioren, deshalb findet diese Börse auch im evangelischen Gemeindehaus in Leinfelden-Echterdingen in Stetten statt. Und dazu sind alle eingeladen, die ihren kommenden oder bereits begonnenen Ruhestand aktiv gestalten wollen.

Dazu können etwa eigene Ideen und Angebote eingebracht werden, andere entdecken etwas Neues für sich selbst. Auf diese Weise sind mit den Tauschbörsen in den Jahren 2023 und 2024 bereits mehr als ein Dutzend neue Seniorenangebote in Stetten entstanden. Und es ist natürlich erstrebenswert, dass diese Dynamik so weitergeht. Wie so etwas gelingen kann, welche Probleme dabei auftreten kann, darüber spricht an diesem Vormittag der Theologe und Pädagoge Martin Hinderer. Er berichtet über seine eigenen Erfahrungen nach seinem Eintritt in den Ruhestand.