Austausch am Mörike-Gymnasium: Warum spanische Schüler zum Englisch lernen nach Esslingen kommen

1 Die spanischen Austauschschülerinnen und -schüler werden von den Esslinger Jugendlichen herzlich empfangen. Im Juni steht der Gegenbesuch in Asturien an. Foto: /Barbara Scherer

Zwölf junge Menschen aus Nordspanien besuchen derzeit Esslingen. Doch sie sind nicht hier, um Deutsch zu lernen, sondern um ihr Englisch zu verbessern. Das sind die Hintergründe des Besuchs.











Großer Auflauf am Donnerstag in der Früh: Statt einer Schulstunde lief ein buntes Kennenlernprogramm im ersten Stockwerk des Mörike-Gymnasiums. Jungen und Mädchen aus Asturien im nordwestlichen Spanien waren tags zuvor angekommen und stellten nun einander ihre Gründe für die Teilnahme am Austausch vor. Deutsche und Spanier nutzten dabei Englisch, die bisher gemeinsame Sprache, denn die spanischen Gäste sprechen kein Deutsch und sind in Esslingen, um Englisch zu lernen.