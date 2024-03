Ausstieg aus Syrlins Speisewelt in Weingarten: Sterne-Koch Akuzun kehrt nach Stuttgart zurück

1 Kehren nach Stuttgart zurück: Nadine und Marco Akuzun Foto: KD BUSCH.COM

Der frühere Top-Air-Chef Marco Akuzun verabschiedet sich von seinem Restaurant in Weingarten. In Stuttgart ist er noch auf Jobsuche. Allerdings sollten sich seine Gäste nicht zu früh über den Umzug freuen. Denn der Sterne-Koch backt künftig kleinere Brötchen.











Nicht einmal zwei Jahre hat es gedauert, bis er den Stern wieder hatte: Im vergangenen März ist Marco Akuzun auch an seiner neuen Wirkungsstätte in Weingarten wieder damit ausgezeichnet worden. Trotzdem zieht es den 42-Jährigen zurück nach Stuttgart. Bis Juni will er im Gourmetlokal Markos und im dazu gehörigen Bistro Kostbar arbeiten und dann umziehen. „Es war eine tolle Chance und es ist ein toller Betrieb“, sagt er, „aber privat sind wir hier nie angekommen.“ Sein Lebensmittelpunkt und sein Freundeskreis befinden sich in Stuttgart, stellte er im Kreis Ravensburg fest. Fast elf Jahre lang war er für den mittlerweile verstorbenen Flughafen-Gastronom Claus Wöllhaf tätig und hatte den Michelin-Stern für dessen Restaurant Top Air gehalten, bis es Ende 2020 in der Corona-Pandemie geschlossen wurde.