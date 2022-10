Ausstellung „The Ocean in a drop“ im WKV Stuttgart

Respektvoll auf das Fremde und andere Kulturen blicken: Der Württembergische Kunstverein zeigt Filme der vietnamesisch-amerikanischen Künstlerin Trinh T. Minh-ha in der Ausstellung „The Ocean in a drop“.















Alles begann mit dem Kampf zweier Drachen. In der Luft haben sich ihre Körper derart heftig ineinander verkeilt, dass sie ins chinesische Meer stürzten. So entstand der Sage nach Vietnam, ein Land, in dem das Feuer der verfeindeten Drachen bis heute weiter brennt.