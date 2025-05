Ausstellung in Weilheim: Wie sieht beispielhaftes Bauen im Kreis Esslingen aus?

1 Das Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen ist eines der Objekte im Kreis Esslingen, die beim Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ ausgezeichnet wurden. Foto: Ines Rudel

Beim Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ der Architektenkammer Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 22 Auszeichnungen im Kreis Esslingen vergeben worden. In einer Ausstellung im Weilheimer Rathaus werden nun alle prämierten Objekte gezeigt.











Gleich 22 Auszeichnungen für beispielhaftes Bauen hat die Architektenkammer Baden-Württemberg im vergangenen Jahr im Rahmen des gleichnamigen Wettbewerbs im Landkreis Esslingen vergeben. Prämiert wurde unter anderem der runde Holzbau einer Natur-Kita in Weilheim. In einer Wanderausstellung werden nun alle prämierten Objekte noch bis zum 4. Juni im Weilheimer Rathaus präsentiert.

Die Ausstellung zeigt die Auswahl der Gebäude aus dem Landkreis, die beispielhaft für gelungenes Bauen und gelungene Architektur stehen. Alle 22 Projekte wurden für „Beispielhaftes Bauen“ im Jahr 2024 von der Architektenkammer Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Landrats Heinz Eininger ausgezeichnet. Das in Weilheim prämierte Projekt befindet sich im Ortsteil Hepsisau. Dort wurde im Herbst 2024 die erste Natur-Kita Weilheims eröffnet, deren Gebäude von den Architekten Paolo von Hagenow und Thorsten Blatter des Architektur-Büros andOffice stammt.

Die Natur-Kita in Weilheim ist eines der prämierten Objekte

Der Holzbau in runder Ausführung beeindruckte die Jury „durch seine harmonische Integration in die hügelige Landschaft am Rande der Schwäbischen Alb“. Die wiederkehrenden runden Formen, die sich in den Dachfenstern und in den Außenanlagen widerspiegeln, trügen zur einheitlichen Ästhetik bei. Das Gebäude strahle eine warme Atmosphäre aus, die sofort ein Gefühl des Wohlbefindens und der Ankunft vermittle. Es demonstriere eindrucksvoll, wie man mit einfachen und nachhaltigen Mitteln ein wahres Highlight für Kinder schaffen könne, so die Begründung der Jury.

Architektenkammer will beispielhafte Bauten aufspüren

Um das Bewusstsein für die Baukultur im Alltag zu schärfen, lobt die Architektenkammer seit Jahren den Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ aus. Ziel ist es, beispielhafte Architektur im konkreten Lebenszusammenhang aufzuspüren und Architekten und Architektinnen, Stadtplanerinnen und Stadtplaner sowie Bauherrschaften für ihr gemeinsames Engagement auszuzeichnen.