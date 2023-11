Ausstellung in Schanbach: 100 Jahre Rundfunkgeschichte

Ausstellung in Schanbach

1 Markus Nüdling (links) und Simon Roos haben zusammen mit ihrem kleinen Helfer Felix Roos die Ausstellung aufgebaut. Foto: /Andreas Kaier

In den Räumen der Volkshochschule in Schanbach wartet auf Technikbegeisterte und Nostalgiker ein Leckerbissen: am 25. November und 1. Dezember gibt es dort ein Wiedersehen mit TV- und Radiogeräten.











Vor 100 Jahren wurde am 29. Oktober 1923 in Deutschland die erste Radiosendung ausgestrahlt. Friedrich Georg Knöpfke, der Direktor der Funkstunde Berlin, sprach damals die salbungsvollen Worte „Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Vox Haus. Auf Welle 400 Meter.“ Grund genug für die beiden Radiofreaks und Sammler Markus Nüdling aus Aichwald-Krummhardt und Simon Roos aus Baltmannsweiler-Hohegehren, in einer Ausstellung mit zahlreichen Exponaten auf die 100-jährige Radio- und Fernsehgeschichte zurückzublicken.