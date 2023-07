1 Der „Wasserkreis“ von Isabell Munck in der Städtischen Galerie Ostfildern verspricht Abkühlung auch für Galerieleiterin Holle Nann (rechts). Foto: Petra Bail

Eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Ostfildern lockt mit Fotoarbeiten von Isabell Munck. Unter dem Titel „UmKreise“ werden die Besucherinnen und Besucher von heißen Bildern und coolen Motiven in ein Wechselbad der Gefühle getaucht.















Ein goldenes Gebilde an der betongrauen Stirnseite der kleinen Galerie zieht die Gäste magisch hinein in die Ausstellung von Isabell Munck. 22 außergewöhnliche Fotoarbeiten zeigt die Stuttgarter Designerin und Fotokünstlerin bis 1. Oktober unter dem Titel „UmKreise“ in der Städtischen Galerie Ostfildern. Die technisch perfekten Fotografien sind eine Wohltat, nicht nur bei derzeit schweißtreibenden Temperaturen. Bildkompositionen von Wasser und Wald versprechen auch der Psyche in überhitzten Zeiten völlige Entspannung.