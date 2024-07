Ausstellung in Ostfildern: Städtische Galerie zeigt Picassos verführerische Früchte

Ausstellung in Ostfildern

7 Künstlerische Variationen des Themas „Früchte“ sind in der Galerie der Stadt Ostfildern zu sehen. Foto: Ines Rudel

Früchte in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts stehen im Fokus der Ausstellung „Tutti Frutti“ in Ostfildern. Wie es gelang, Werke von Picasso bis Warhol nach Ostfildern zu holen, verrät die Galerieleiterin Holle Nann.











Dass der große Pop-Art-Künstler Andy Warhol auch Früchte gemalt hat, mag manchen Kunstfreund verblüffen. Bilder aus seiner Werkserie „Grapes“ (deutsch: Weintrauben) sind dem Star nicht auf den ersten Blick zuzuordnen. Er interpretiert damit das Stillleben ganz neu. Diese und andere große Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts ist vom 14. Juli an in der Städtischen Galerie in Ostfildern zu sehen. Die Vitrine für einen Höhepunkt der Ausstellung „Tutti Frutti“ mit Werken aus der Sammlung des Unternehmers und Wissenschaftlers Rainer Wild steht bereits. Dort wird kurz vor der Vernissage ein Werk von Pablo Picasso seinen Platz auf Zeit finden.