Ausstellung in Ostfildern: Newcomer Carlo Krone wird in Kunstszene hoch gehandelt

1 Verblüffender Blick auf eine Erdbeere. Carlo Krones Malerei öffnet neue Perspektiven. Foto: Markus Brändli

Die deutsche Kunstszene lässt der 24-jährige Carlo Krone aus Stuttgart aufhorchen. Bis 13. Januar stellt er in der Galerie der Stadt Ostfildern aus.











Über den Gartenzaun schaut der Künstler Carlo Krone mit seiner Ausstellung in der Galerie der Stadt Ostfildern. Das tut er gleich im doppelten Sinn. In seiner Malerei setzt sich der 24-Jährige mit Alltagsszenen auseinander. Für die Schau im Stadthaus hat er einen braunen Gitterzaun auf die Wände im unteren Raum gemalt. Eine abziehbare Folie macht die künstliche Grenze möglich – auf Zeit. „Den Raum ins Konzept einzubeziehen“, das findet der Stuttgarter Künstler spannend. „Parklife“ heißt die Schau, die bis 13. Januar 2026 in der Galerie Ostfildern zu sehen ist.