Ausstellung in Ostfildern: Kunst als Anker in einer komplexen Welt

1 Philipp Haager mit „Dome Painting“ und den beiden Werken „Postcard Nebula“ Foto: /Petra Bail

Die Sehnsucht nach Orientierung erforschen drei Maler in der jüngsten Ausstellung „Sonne, Mond und Sterne – Mit der Tradition nicht brechen“ der Städtischen Galerie Ostfildern.











Wer wünscht nicht etwas Orientierung in einer zunehmend komplexeren Welt? Die drei Künstlerfreunde André Butzer, Thomas Grötz und Philipp Haager sind für diese erste Ausstellung im Jubiläumsjahr Ostfilderns in einen intensiven Dialog getreten, um die Faszination ferner Galaxien zu erforschen. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 50.. Da wird rein künstlerisch nicht etwa das Blaue vom Himmel versprochen. Vielmehr geht die Städtische Galerie Ostfildern in die Vollen und widmet sich mit der Auftakt-Schau ganz konkret „Sonne, Mond und Sterne“. Denn diese Gestirne sind es, die dem Menschen helfen, bei der irdischen und kosmischen Standortbestimmung.