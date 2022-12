7 Max Beckmann, Großes Stillleben mit Fernrohr, 1927,Öl auf Leinwand, 141,5 x 207 cm. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne, München. Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Max Beckmann ist Zeit seines Lebens viel unterwegs gewesen: aus politschen Gründen ebenso wie aus touristischer Leidenschaft. In München kann man sich auf die Spuren des rastlosen Künstlers begeben.















Raucheraccessoires, Zigarren-Humidore: Schon die Bezeichnungen klingen wie aus der Zeit gefallen. Tatsächlich betritt eine ganz andere Welt, wer sich in die Zigarren-Lounge des Hotels Vier Jahreszeiten in München begibt. Dieser exklusive Ort ist 24 Stunden am Tag zugänglich und stets gut besucht: von Menschen, meist Männern, die in Ruhe in einem bequemen Ledersessel eine gute Zigarre oder Pfeife rauchen wollen und dazu den Duft und das Rascheln einer gedruckten Zeitung genießen. Nebenan in der Lobby kann man in tiefen Sesseln auf dicken Teppichen englischen Afternoon-Tea zelebrieren: mit Gebäck, Sandwiches und einem echten Barpianisten.