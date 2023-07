10 Mehr als 60 florale Inszenierungen sind aktuell in einer Ausstellung in Hohenheim zu sehen. Foto: Floristmeisterschule Hohenheim

Zwölf Schülerinnen machen demnächst ihren Meister an der Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim. Sie zeigen Blumiges zum Thema „Kopfkino“.















Die zwölf angehenden Meisterinnen der Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim zeigen am Wochenende und am Montag ihr Können. Die Ausstellung ist mit dem Titel „Kopfkino“ überschrieben. „ Es gibt sie, diese besonderen Momente, Gedanken oder Orte, mit denen uns plötzlich etwas verbindet. Reine Vorstellungen von solchen Ereignissen können eine erstaunliche Wirkung ausüben. Ob real oder nur in unserem Kopfkino“, heißt es dazu in der Ankündigung. Die zwölf Meisterschülerinnen zeigen, in welcher Weise blumige Inszenierungen der Einschaltknopf für ein Kopfkino sein können. Dazu haben sie eine schriftliche Hausarbeit und eine Zeichnung angefertigt, welche nun im Rahmen der praktischen Prüfung neben vier weiteren Werkstücken umgesetzt wird.

Aufsehenerregende Dimensionen gehen daraus hervor, die man normalerweise von Blumenkünstlern nicht erwartet. Die Arbeiten sind teils mehrere Quadratmeter groß und mehr als 2,50 Meter hoch. Die angehenden Meisterinnen können aber auch klein und zierlich. So werden frische Ideen für die Braut, prächtige Sträuße, liebevolle Blumenkränze, handgefertigte Schalen und ganz viel florale Handwerkskunst gezeigt. Insgesamt sind mehr als 60 florale Inszenierungen zu sehen.

Die Ausstellung im Lehr- und Versuchsbetrieb für Gartenbau, Filderhauptstraße 169, ist am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, jeweils von 10 bis 20 Uhr, sowie am Montag, 17. Juli, von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro. Die Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim als einzige Schule in Baden-Württemberg und eine von nur vier Floristmeisterschulen im Bundesgebiet, ist Teil der Staatsschule für Gartenbau und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg unterstellt.