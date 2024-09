So sehen die Bäder von Karl Scharpf aus

Ausstellung in Esslingen

Das Esslinger Familienunternehmen Karl Scharpf ist auf Badezimmer spezialisiert. Ein Video von der Firmenausstellung gibt Einblicke in das Angebot. Außerdem geht es um aktuelle Trends, planerische Herausforderungen und ungewöhnliche Kundenwünsche.











Link kopiert

Was ist derzeit angesagt in Sachen Badezimmer? Einen Eindruck davon verschafft eine Ausstellung von Karl Scharpf. Bei dem 1945 gegründeten Betrieb aus Esslingen liegt ein Schwerpunkt auf der Sparte Bad. Deshalb präsentiert die Firma auf ihrem Gelände moderne Waschbecken, Toiletten und Duschen.

Marc Niestroj hat die Auswahl zusammengestellt. Als Ausstellungsleiter beschäftigt er sich vor allem mit den aktuellen Einrichtungstrends. Im Video erzählt er, was bei den Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren besonders beliebt war. Daniel Scharpf spricht indes über die Geschichte und die Stärken des Familienunternehmens, das er in dritter Generation als Geschäftsführer leitet.