Ausstellung in Esslingen: Esslinger Trauer-Forum am 8. November

1 Das Trauerforum findet im Alten Rathaus Esslingen statt. Foto: Ines Rudel

Das Trauer-Forum in Esslingen bietet einen Raum für unmittelbar Betroffene und Interessierte, die sich Gedanken zu den Themen Trauer, Tod und Abschied machen.











Link kopiert

Eine Woche nach Allerheiligen, am 8.November, findet in Esslingen ein Trauer-Forum statt – das erste Mal in dieser Form in Esslingen. Dort geht es unter anderem um Vorsorge, Planung einer Beerdigung, Erbangelegenheiten und Nachlass-Regelung. Geöffnet ist das Forum im Alten Rathaus von 10 bis 15 Uhr.

„Das Trauer-Forum bietet einen Raum für unmittelbar Betroffene und Interessierte, die sich Gedanken zu den Themen Trauer, Tod und Abschied machen“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung kann man sich im Vorfeld über www.zeitung-erleben.de/trauerforum. Die Besucher bekommen mit Ihrer Voranmeldung einen Gutschein für eine Tasse Kaffee und eine Brezel.