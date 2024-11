Ausstellung in der Bücherei Neuhausen: Literarische Reisen nach Italien

1 Bücher und Souvenirs aus Italien sind in der Bücherei Neuhausen zu sehen. Foto: privat

Beim Tag der offenen Tür in der Bücherei Neuhausen am Sonntag dürfen die Besucher in Entdeckungen von der Buchmesse schmökern. Bibliothekar Andreas Leister stellt Bücherüber das Urlaubsland aus.











Mit Literatur aus Italien will die öffentliche katholische Bücherei in Neuhausen den internationalen Horizont weiten. Der Leiter Andreas Leister hat sich auf der Buchmesse in Frankfurt intensiv mit dem dortigen Italien-Schwerpunkt beschäftigt. Da habe er viel Neues entdeckt. Auf dieser Basis hat er nun mit seinem ehrenamtlichen Team eine kleine Buchausstellung entwickelt, die jetzt in der Bibliothek im Oberen Schloss zu sehen ist. Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. November, von 10 bis 18 Uhr, präsentiert die Bücherei das Angebot sowie spannende Neuerwerbungen.

Mit den freiwillig engagierten Männern und Frauen die Schau zu entwickeln, hat dem Bibliothekar Spaß gemacht. Um die Präsentation noch ansprechender zu gestalten, hat Leister alle aufgerufen, Erinnerungsstücke aus Italien mitzubringen. „Da ist viel zusammengekommen.“ Zwischen den Büchern stehen nun Souvenirs. Am Rande tauschten die Ehrenamtlichen dann auch im Gespräch ihre Urlaubserinnerungen aus. Mit Krimis, Reiseführern und Kochbüchern will Leister das Lesepublikum motivieren, sich mit Italien und mit seiner vielfältigen Kultur zu beschäftigen.

Um Neuentdeckungen für die Bücherei in Neuhausen zu finden, hat der Bibliothekar mehrere Tage auf der Frankfurter Buchmesser verbracht. Wie hat er da von dem Austausch profitiert? „Es war spannend, neue Autorinnen und Autoren zu erleben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“ Leister möchte auch künftig in der Bücherei Lesungen sowie Themenabende anbieten. Für ihn ist es wichtig, die Aufenthaltsqualität in der Bücherei noch weiter zu steigern. Aber auch an den Ständen den Verlagen wurde er fündig. Die Leserinnen und Leser in der Fildergemeinde auch mit ungewohnten Stoffen vertraut zu machen, das gefällt ihm.

Die Vielfalt der Bibliothek zeigen

Mit dem Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag wolle man die Vielfalt des Hauses zeigen, sagt der Bibliothekar. Auf dem Plan steht unter anderem eine Einführung in die Leihe sowie in die digitalen Medien. „Es geht mir darum, auch bei den älteren Nutzern Schwellenängste abzubauen und ihnen Möglichkeiten zu zeigen.“

Ein vielseitiges Programm bieten Leister und sein Team auch für die Kinder. Unter anderem stehen ein Märchenquiz und Kindertheater auf dem Plan. Das Pina Bucci Teatro entführt die Jungen und Mädchen ab vier Jahren in den „Zauberhaften Kinderbuchladen“. Die Vorstellungen beginnen um 14 und um 16 Uhr. Außerdem beginnt am Tag der offenen Tür der Malwettbewerb der Bücherei – die Kinder sollen eigene Bilder zu „Petterson und Findus“ malen.