Ausstellung im Stadtmuseum: Esslinger Textilgeschichte erleben

Die örtliche Textilindustrie zählte einst zu den Schrittmachern der Industrialisierung in Esslingen. Unternehmen wie die Württembergische Baumwollspinnerei und -weberei im Stadtteil Brühl oder Merkel & Kienlin mit ihrer Esslinger Wolle machten die frühere Reichsstadt zu einem bedeutenden Textilstandort. Doch das ist lange vorbei, und vielen ist heute gar nicht mehr geläufig, wie viel Kleidung und Wäsche direkt vor ihrer Haustür produziert worden war. Mit seiner Ausstellung „Garne, Stoffe, Waren“ blickt das Esslinger Stadtmuseum nicht nur zurück in die Vergangenheit – die Ausstellungsmacherinnen und -macher wollen auch den Wert des Textilen ins Bewusstsein rufen. In einer Zeit, in der Kleidung und Wäsche oft unter fragwürdigen Bedingungen in Übersee produziert werden, soll so auch daran erinnert werden, dass man von Nachhaltigkeit nicht nur reden, sondern auch danach leben sollte.