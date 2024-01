Ausstellung im Stadthaus Ostfildern: Fotokunst von Hannah J. Kohler in der Städtischen Galerie Ostfildern

1 Mit Selbst- und Fremdwahrnehmung spielt Hannah J. Kohler. Dazu schlüpft die Fotokünstlerin in unterschiedliche Rollen. Im Hintergrund das Bild „Untergang der Méduse“. Foto: Ines Rudel

Mit ihren innovativen Werken erreicht die 27-jährige Hannah J. Kohler im Stadthaus in Ostfildern ein vielschichtiges Publikum. Vor der Kamera setzt sie sich selbst in Szene. Was macht das Besondere ihrer Kunst aus, die KI mit einbezieht?











Gedankenversunken schaut die Trinkerin an der Weinflasche in ihrer Hand vorbei. Die werdende Mutter streicht über ihren Bauch. Die Welt um sich hat sie vergessen. Auch die alte Frau nimmt ihre Mitmenschen nicht wahr. Jede lebt für sich allein in Hannah J. Kohlers Kunstwerk „Untergang der Méduse“. In der Fotomontage inszeniert sich die 27-jährige Künstlerin. Jede der Frauenrollen verkörpert sie selbst. Die Ausstellung mit dem Titel „10 von 149“ ist bis 9. April in der Städtischen Galerie Ostfildern im Stadthaus zu sehen.