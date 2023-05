1 Landrat Heinz Eininger ermunterte die Gäste zu spontanen Kunstkäufen. Foto:

Der Geruch von Terpentin, der Duft von Heu oder Sperrmüll, der zu Kunst wird – bei der langen Kunstnacht im Kulturpark Dettinger in Plochingen durften die zahlreichen Gäste Kreativität mit allen Sinnen erfahren.















Schad war’s schon, aber Kulturschaffende sind Kummer gewohnt. Trotz heftigem Regenguss ließen sich Gäste und Protagonisten die Freude an der Langen Kunstnacht im Kulturpark Dettinger in Plochingen nicht nehmen und strömten zahlreich, um mit Kunst und Künstler auf Tuchfühlung zu gehen. Ganz unverhofft kamen sogar fünf Knirpse in den Kunstgenuss: Landrat Heinz Eininger lud die im Regen stehenden Buben ein: „Kommt rein, solange es regnet, guckt euch an, was es hier gibt. Nachher könnt ihr wieder draußen kicken.“ So generiert man Nachwuchs. Die Jungs fanden’s cool. Bis auf einen war noch keiner in der Alten Steingießerei, wo traditionell die Lange Kunstnacht mit Grußworten von Landrat und Hausherr, Bürgermeister Frank Buß, eröffnet wird.

Gleichzeitig wird die neue Stipendiaten-Generation mit einer großen Gemeinschaftsausstellung vorgestellt. Bis 2025 haben Bildhauer Lennart Cleemann, das Künstler-Duo Domenik Gebhardt und Kevin Kolland, die sich mit Fotografie und Malerei beschäftigen, Anna Lehrer mit Schwerpunkt Fotografie und Installation sowie der Maler Ivan Zozulya je ein Atelierstipendium des Landkreises.

Auch die Ateliers der Dauermieter im früheren Produktionsgebäude der ehemaligen Mühlsteinfabrik waren geöffnet. Der Maler Werner Fohrer, der Zeichner Ibrahim Kocaoglu, die Textilkünstlerin Verena Könekamp, der Maler und Bildhauer Wolfgang Thiel sowie Stahlbildhauerin Manuela Tirler hatten regen Zulauf. Der Landrat freute sich, dass die „Neuen und die Etablierten“ an einem Ort vertreten sind, wie bei einem Familientreffen. Einige der Kunstschaffenden waren selbst Stipendiaten und „sind hier hängengeblieben“, was zeige, dass Förderung Früchte tragen, so Eininger, der das Publikum zu Kontaktaufnahme und zu Spontankäufen ermunterte.

Duft von Heu in der Alten Steingießerei

Schwebt in Malerateliers gerne mal der Geruch von Terpentin, so empfängt einen in der Alten Steingießerei der wunderbare Duft von Heu. Kunstexperte Tobias Wall schwärmte von der sinnlichen Erfahrung. Die dufte Installation des Künstler-Duos Domenik Gebhardt und Kevin Kolland zeige eine spannende Vielstimmigkeit von Fotografie, Malerei und Zeichnung an einem mit Heu verkleideten Gerüst. Der Kunsthistoriker machte bei seiner Vorbesichtigung die Erfahrung, die wohl viele Laien machen: Nichts ist, wie es scheint. Von Anna Lehrer ließ er sich über die Entstehung ihrer Arbeiten aufklären, die keine analogen Fotografien, sondern Belichtungsexperimente in der Dunkelkammer sind. Er sprach von den „wilden Bildern“ Ivan Zozulyas. „Da ist was los.“ Ein leuchtender Fluss, Linien, Farben, Schlieren, Flächen – „alles wuselt“. Gleich daneben verblüffen die Skulpturen und Installationen von Lennard Cleemann aus Beton und Ketten. Er verwandelt ausschließlich billiges Material aus dem Baumarkt oder vom Sperrmüll „in Objekte von erstaunlicher Eleganz“, so Wall.

Beim großen Get-together der Kunstszene im Kulturpark Dettinger informierte sich auch Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die als Förderin von Kunst und Kultur im Landkreis die Stipendiaten-Kataloge der abschließenden Einzelausstellung finanziert. Fündig wurde man bei der künstlerischen „Tüffelsuche“ im Schauraum. Im alten Pferdestall zeigte Mahlwerk-Mitglied und Kursleiterin Siri Paflitschek ihre Arbeiten.