Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum: Licht und Schatten der Weltreligionen

10 Glaubenswürfel setzen Hansjörg Albrecht und Christiane Benecke zusammen. Foto: Roberto Bulgrin

Global und lokal: Im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ zeigt eine Ausstellung die großen Religionen der Welt mit einem Esslinger Blickwinkel.











Link kopiert

Urlaube, Geburtstage und wichtige Termine stehen meist in Kalendern. Doch Christiane Benecke von den Städtischen Museen Esslingen hat sich viel mehr Mühe gemacht: In unendlicher Kleinarbeit hat sie zusammen mit Mitarbeitern des Museum-Teams Feste der fünf Weltreligionen zusammen- und eingetragen. Die Feiertage von Christen- und Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus können an einem raumhohen Wandkalender im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt nachgelesen werden. Die Darstellung ist Teil der Ausstellung „Religionen der Welt in Esslingen“, die am Sonntag, 21. Juli, um 14 Uhr eröffnet wird.