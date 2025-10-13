6 Pauline Schmied lebte auf dem größten Hof von Winterberg. Foto: Roland Bauer

Eine Ausstellung im Freilandmuseum Wackershofen zeigt Hohenloher Bäuerinnen – fotografiert in den 1970er Jahren von Roland Bauer.











Sie galt als das hübscheste Mädchen in der Umgebung. Doch es hieß, keiner sei ihr gut genug gewesen. Pauline Schaffitzel war die jüngste von drei Geschwistern. Der ältere Bruder blieb im Krieg, danach hielt der jüngere die väterliche Mühle am Laufen. Als auch er starb, war Pauline auf sich gestellt. Bald verkamen Mühle und Landwirtschaft, zum Schluss hatte sie noch ein paar Katzen, Hühner, eine Kuh und das bisschen Milch. Vom Dorf wurde sie gemieden. Ein weitläufiger Verwandter versorgte sie mit Essen, das sie aber meistens an die Tiere verfütterte. Nachdem sie sich den Oberschenkel gebrochen hatte, konnte sie sich nur noch mithilfe eines kleinen Schemels fortbewegen.