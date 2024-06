Ausstattung der Polizei: Polizeigewerkschaft fordert Doppel-Doppel-Wumms

1 Bei der baden-württembergischen Polizei hapert es an Geld, Ausrüstung und Personal. Foto: dpa/Silas Stein

Vor den anstehenden Haushaltsberatungen haben sich die Politiker im Landtag für eine bessere Ausstattung der Polizei ausgesprochen. Bei einer Debatte über Extremismus anlässlich des tödlichen Angriffs auf den Polizisten Rouven Laur mahnte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, die Mittel für den Verfassungsschutz seien in den vergangenen Jahre nicht ausreichend erhöht worden. Stoch hatte nach der Debatte Vertreter von Polizeigewerkschaften in den Landtag geladen. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, sagte, er schaue gespannt in Richtung Haushaltsverhandlungen. Es fehle an Ausrüstung ebenso wie an personeller und finanzieller Ausstattung. „Wir brauchen einen Doppel-Doppel-Wumms“, sagte er. Stoch betonte, gerade im Kampf gegen Extremismus benötigten die Beamten moderne Technik.