Aussichten: Wetterumschwung am Wochenende

Wetterumschwung am Wochenende

1 Willkommen im Frühling: Am Donnerstag ist es bei Sonnenschein soweit. Foto: Bodo Marks/dpa

Kurz vor dem Wochenende kommt frühlingshaftes Wetter auf - mit viel Sonne und Temperaturen stellenweise von über 20 Grad. Doch bald darauf ist schon wieder Schluss damit.











Offenbach - Endlich ist er da! Am Donnerstag ist offizieller Frühlingsbeginn - dazu wird es sehr milde Temperaturen und viel Sonne geben. Doch "allzu lupenrein" gestaltet sich das Wetter an dem Tag nicht, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Südwesten und Westen dürfte es zeitweise ziemlich wolkig werden, es bleibt aber trocken. Ansonsten scheint vor allem oft die Sonne bei 13 bis 20 Grad, in Küstennähe bei 9 bis 15 Grad.

Der Freitag wird laut DWD ein für die Jahreszeit außergewöhnlich milder Sonnentag mit 16 bis 23 Grad, nur in Küstennähe werden die Temperaturen niedriger ausfallen. Einziger Wermutstropfen: Im Südwesten kündigen bereits einige dicke Wolken einen Wetterumschwung am Wochenende an.

Mehr Wolken und auch Regen

Der beginnt bereits am Samstag in der Südwesthälfte und bringt dort neben vielen Wolken etwas Regen, sagte Meteorologe Schappert. "In der Nordosthälfte ist es dagegen meist noch heiter bis sonnig." Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad. Zudem wird es etwas windiger.

Am Sonntag wird es vielerorts wolkig und gebietsweise gibt es leichte Schauer. Die Temperaturen gehen etwas zurück, der DWD erwartet maximal 15 bis 20 Grad.