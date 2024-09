Aussichten für Stuttgart und die Region: Sommer vorbei? So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Sommer vorbei? So wird das Wetter in den nächsten Tagen

1 Zu Beginn der Woche wird es herbstlich. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Lichtgut/Leif Piechowski

In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter in der Region Stuttgart von seiner weniger freundlichen Seite. Ist der Sommer jetzt vorbei? Ein Ausblick.











Link kopiert

Nächtliche Gewitter und Starkregen haben in Teilen Baden-Württembergs in den letzten Tagen für überschwemmter Keller und Straßen gesorgt. Auch in Stuttgart haben bei spätsommerlichen Temperaturen Schauer Einzug gehalten. Mit Blick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stuttgart kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter nicht ausschließen. Ein Lichtblick gibt es am Samstag.

Der Freitag gibt darauf bereits gegen Nachmittag einen Vorgeschmack. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart am Freitagmorgen mitteilte, flachen Regen und Gewitter am Freitag ab. „Ab dem Mittag wird es trockener und es lockert auf. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten bis zu 26 Grad“, so Kai-Uwe Nerding vom DWD.

Am Samstag kann man sich dann ein vorerst letztes Mal auf spätsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein freuen. „Der Samstag wird ein sehr freundlicher Tag mit lediglich leichten Quellwolken. Die Temperaturen steigen wieder auf 30 Grad“, so Nerding.

Der Sonntag bringt den Umschwung

Anders sieht es laut DWD jedoch bereits in der Nacht zum Sonntag aus. Denn dann zieht eine Kaltfront aus Richtung Westen auf, die erste Schauer mit sich bringt. „Es kündigen sich einige Wolkenfelder an, ausgangs der Nacht kann es auch schon erste Schauer oder Gewitter geben“, so der Wetterexperte.

Unsere Empfehlung für Sie Wetter in Stuttgart Nebelschwaden über dem Neckartal wecken erste Herbstgefühle Noch lassen die aktuellen Temperaturen den Herbst nur schwer erahnen. Doch bereits am Donnerstagmorgen kündigen ihn die Schleier am Himmel über dem Neckartal in Stuttgart-Münster bereits an.

Am Sonntag selbst soll es bewölkt werden und ebenfalls zeitweise regnen. Über die Mittagszeit kündigt der DWD eine kurze Niederschlagspause an, zum Nachmittag und Abend hin entwickeln sich aber verbreitet wieder Schauer und Gewitter. Die Temperaturhöchstwerte liegen laut Wetterdienst dann bei um die 23 Grad Celsius.

Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche sollte man einen Regenschirm dabei haben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Im Laufe der neuen Woche stelle sich die Wetterlage um und es werde herbstlich. so Nerding. Von Montag bis Mittwoch müssen Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit wechselhaftem Wetter rechnen. Laut DWD-Sprecher Nerding kommt es immer wieder zu Schauern. Zudem wird es windiger. Und auch die Temperaturen sinken. „Mit Blick auf die nächste Woche wird es für längere Zeit etwas kühler“, so der DWD-Sprecher. Der Wetterumschwung sei üblich für den meteorologischen Herbstanfang.

Mit dem Beginn der neuen Woche startet auch der Herbst

Bei lebhaftem Westwind werden am Mittwoch nur noch Höchstwerte von 17 Grad Celsius erwartet, heißt es. Dass die Temperaturen dann noch auf über 30 Grad steigen, sei zu diesem Zeitpunkt im Jahr „eher selten.“

Unsere Empfehlung für Sie Hitzerekord Sommer 2024 war heißester seit Beginn der Aufzeichnungen Auch wenn in Teilen Europas die Temperaturen diesen August unter dem Durchschnitt lagen, nimmt der Klimawandel keine Auszeit. Das laufende Jahr ist wieder auf Kurs zu einem Hitzerekord.

Doch der DWD macht Hoffnungen auf einen potenziellen goldenen Herbst: „Die kommenden Wochen wird es ein Auf und Ab – es wird sowohl kühleres als auch wärmeres Wetter geben“, so Nerding. „Aber der Goldene Oktober steht ja noch bevor – dann gibt es wieder Chancen auf bis zu 25 Grad.“