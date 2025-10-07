Aussichten für Baden-Württemberg: Trüber Start in den Tag – dann zeigt sich die Sonne

1 Im Laufe des Tages zeigt sich voraussichtlich die Sonne (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

So ganz reicht es beim Wetter im Land auch in dieser Woche nicht zum goldenen Oktober. Immerhin kommt manchmal die Sonne raus. Wo es wann schön wird – und wo eher neblig.











Im Südwesten bleibt es weiter eher herbstlich - manchmal scheint aber auch der goldene Oktober durch die Wolkendecke. Nach einem trüben Start in den Dienstag, an dem es vor allem im Osten noch etwas regnen kann, dürfte sich im Laufe des Tages von Südwesten her auch die Sonne öfter zeigen.

Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dabei auf Werte zwischen 13 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 20 Grad am Rhein. Der Wind bleibt schwach und kommt meist aus südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es ab. Besonders im Süden des Landes, wo sich die Wolken etwas zurückziehen könnten, bildet sich stellenweise Nebel – wer früh raus muss, sollte also mit eingeschränkter Sicht rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch im Südwesten

Der Mittwoch selbst könnte recht freundlich verlaufen. Nach örtlichem Frühnebel zeigt sich vielerorts die Sonne, vor allem im südlichen Baden-Württemberg. Es bleibt nach der DWD-Prognose weitgehend trocken, bei Höchstwerten zwischen 14 Grad im Bergland und 18 Grad in den Niederungen.

Am Donnerstag soll sich das Wetter leicht wechselhaft zeigen: Zunächst überwiegen Wolken, später lockert es aber vielerorts auf. Im Bergland sind schwache Schauer möglich, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in höheren Lagen und rund 19 Grad im Rheintal. Nachts zieht etwas Regen durch, vor allem im Süden, während es im Norden teils klar und neblig werden könnte. Die Luft kühlt sich auf Werte zwischen 9 und 4 Grad ab.