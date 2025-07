Aussichten für Baden-Württemberg: Sonniger Freitag – Am Wochenende drohen Unwetter

1 Das Wetter zeigt sich weiter launisch. Foto: dpa/Christoph Schmidt/Bernd Weißbrod

Nach wechselhaftem Wetter soll es am Freitag sommerlich werden. Doch am Wochenende drohen Regen, Hagel und sogar Unwetter.











Sonnenanbeter und Outdoor-Fans in Baden-Württemberg sollten am Freitag so viel Zeit an der frischen Luft verbringen wie nur möglich - denn am Wochenende wird das Wetter wieder ungemütlicher und regnerischer.

„Der Freitag wird der sonnigste Tag“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Morgens seien noch ein paar Wölkchen möglich, danach könne man im ganzen Südwesten fast ungestörtes Sommerwetter genießen, so der Experte. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 23 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad am Oberrhein.

Gewitter und lokale Unwetter mit Hagel am Samstag

Auch der Samstag startet demnach zunächst noch sonnig, dann sollen aber von Südwesten Wolken mit Schauern aufziehen. Nachmittags kann es dann ungemütlich werden: Gewitter und lokale Unwetter mit Hagel seien wahrscheinlich, teilte der DWD mit. Der Sonntag startet dann ähnlich wie der Samstag mit freundlichem Wetter, am Nachmittag wiederholt sich dann das Schauspiel vom Vortag: Erst ziehen Wolken auf, dann sind einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Stabiles Sommerwetter sei auch längerfristig erst einmal nicht in Sicht, so der Meteorologe. Auch in der kommenden Woche dürfte es zunächst wechselhafter bleiben und immer wieder Schauer geben.