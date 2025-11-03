„Außergewöhnliches Pilotprojekt“: Neues Esslinger Landratsamt öffnet in einer Woche

15 Das neue Esslinger Landratsamt öffnet am 10. November seine Türen für den Publikumsverkehr. Foto: Elke Hauptmann

Das frühere Gebäude wurde abgerissen, an seiner Stelle in den Pulverwiesen in Esslingen steht nun ein Neubau für rund 143 Millionen Euro. Am 10. November öffnet er seine Türen.











Das neue Esslinger Landratsamt öffnet am Montag, 10. November, seine Türen für den Publikumsverkehr. Knapp vier Jahre nach dem Auszug der Ämter und Dienststellen aus dem Altbau in den Pulverwiesen und dem Abriss des fast 40 Jahre alten Bestandsgebäudes ist der Neubau an gleicher Stelle nun fertiggestellt. Den Worten von Landrat Marcel Musolf zufolge wird damit „ein neues Zeitalter der modernen Verwaltung in unserem Landkreis eingeläutet“.

Die als Generalunternehmer mit dem Bau beauftragte Stuttgarter Firma Züblin hat am 24. Oktober in einem symbolischen Akt den Schlüssel für das neue Landratsamt zwischen Merkelpark und Neckarufer an den Landkreis Esslingen übergeben. „Pünktlich wie geplant und voll im Kostenrahmen“, hob Züblin-Vorstandsmitglied Stephan von der Heyde hervor und fügte voller Stolz hinzu: „Das ist bei öffentlichen Bauten nicht selbstverständlich.“

Zumindest der im Frühjahr 2022 vereinbarte Festbetrag von 143,4 Millionen Euro wurde trotz vieler wirtschaftlicher Herausforderungen nicht überschritten. Gleichwohl hatte der Esslinger Kreistag ursprünglich eine Kostenobergrenze für den Neubau von rund 129,7 Millionen Euro beschlossen – aber dann kam der Ukraine-Krieg, der die Rahmenbedingungen für das Baugewerbe maßgeblich veränderte und eine neue Kalkulation erforderlich machte.

Schöner tagen: Der Kleine Sitzungssaal mit Blick auf den Neckar. Foto: Roberto Bulgrin

Dieser Umstand schmälert jedoch nicht die Freude über dieses „außergewöhnliche Pilotprojekt“, das laut von der Heyde „Maßstäbe für nachhaltiges Planen und Bauen“ gesetzt hat. „Wir überreichen heute nicht nur einen Schlüssel, sondern auch ein Stück Zukunft“, betonte er. Der Neubau des Landratsamtes Esslingen stehe exemplarisch für „eine neue Generation öffentlicher Gebäude, die ökologische Verantwortung und innovative Bauweise vereinen.“

Neues Landratsamt vereint Ökologie und Innovationen

So wurden beim Rückbau des alten Verwaltungsgebäudes die Materialien systematisch getrennt und zu mehr als 90 Prozent dem Baukreislauf wieder zugeführt. Für den Neubau kamen gezielt Recycling-Baustoffe sowie ressourcenschonender Beton zum Einsatz. Auch energetisch erfüllt das neue Landratsamt höchste Standards: Unter anderen tragen eine Photovoltaikanlage und eine mit Neckarwasser gespeiste Wärmepumpe dazu bei, dass das Gebäude den KfW-Effizienzhaus-Standard 40 erreicht.

Der Eingangsbereich des Landratsamtes in den Esslinger Pulverwiesen. Foto: Roberto Bulgrin

Im neuen Landratsamt wurden 675 moderne Arbeitsplätze eingerichtet – teils in öffentlichen Bereichen für den Publikumsverkehr, wie die KfZ-Zulassungsstelle, teils in halböffentlichen Bereichen für terminierte Besuche in den Ämtern und Dienststellen sowie in internen Bereichen nur für Mitarbeitende. Erste Anlaufstelle für alle Besucher ist der Info-Point im Erdgeschoss. Das großzügige Foyer präsentiert sich derzeit aber noch recht nüchtern: Die riesigen, abstrakten, bunten Wandbilder des Künstlers Tobias Rehberger folgen demnächst.

Büro des Landrats im obersten Stock des Neubaus

Musolf, seit gut einem Jahr im Amt als Esslinger Landrat, schwärmt von dem Gebäude – nicht nur, weil sich sein künftiges Büro in der obersten Etage befindet, mit Blick auf die Dächer von Esslingen. „Wir sehen im Ergebnis ein Bauprojekt, das in seiner Dimension, seiner Qualität und in seiner Baugeschwindigkeit Maßstäbe setzt“, merkte er an. Die Grundsteinlegung für den Neubau erfolgte Ende Mai 2023, das Richtfest konnte nur 329 Tage später, im Frühjahr 2024, gefeiert werden.

Dass nun termingerecht der Betrieb aufgenommen werden kann, ist laut Musolf der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. Das neue Landratsamt sei „das Ergebnis eines gemeinsamen Weges, der mit einer Idee begann, über viele Jahre hinweg diskutiert und geplant wurde und jetzt mit Leben gefüllt wird“, betonte er. „Wir haben hier einen Ort geschaffen, der das Selbstverständnis öffentlicher Verwaltung sichtbar macht: offen, bürgernah, zukunftsorientiert.“

Schlüsselübergabe mit Vertretern des Landkreises Esslingen und der Baufirma Züblin. Foto: Roberto Bulgrin

Modernste Ausstattung im Inneren des Landratsamtes

Der Landrat würdige die „politische Weitsicht“ des Kreistages, der mit seinen Beschlüssen seit 2016 die Immobilienstrategie des Kreises mitgetragen und bei den Nachhaltigkeitsstandards „mutige, aber richtige Entscheidungen“ getroffen habe. Auch bei der Ausstattung, die mit weiteren 8,1 Millionen Euro zu Buche schlägt, gilt das neue Landratsamt als vorbildlich. So wurde das Gebäude mit neuester Medientechnik ausgestattet: Im Großen und kleinen Sitzungssaal gibt es zum Beispiel LED-Wände mit Full-HD-Auflösung, in den Konferenzräumen Deckenmikrofone und Kameras für hybride Sitzungsformate. Die 30 Beratungs- und Besprechungsräume können digital gebucht werden.

All das können sich die Kreisbewohner bald schon anschauen: Am 9. Mai 2026 ist ein Tag der offenen Tür im Landratsamt geplant. Die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen findet am 20. März statt.

Einschränkungen durch Umzug

Ämter und Dienststellen

Der Umzug der Ämter und Sachgebiete der Kreisverwaltung aus den Interimsgebäuden im „ES“, im Fleischmannhaus, im Württemberger Hof und aus der Kreissparkasse Esslingen startet am Montag, 3. November. Während der Dauer des Umzugs bleiben die Dienststellen geschlossen, es kann jeweils zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen. Der Service Soziales in den Esslinger Pulverwiesen ist von den Umzügen nicht betroffen und hat zu den üblichen Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet.

KfZ-Zulassungsstelle

Die Zulassungsstelle zieht ebenfalls von der Innenstadt an den Neubau um. Sie bleibt deshalb am Donnerstag, 6. November, ab 12 Uhr und am Freitag, 7. November, ganztägig geschlossen. Generell ist ein persönlicher Kontakt in der Zulassungsstelle vor Ort nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine sind bis zu vier Wochen im Voraus buchbar. Möglich ist das online unter www.landkreis-esslingen.de.