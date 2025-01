Außenhandel: US-Geschäft zieht deutschen Export hoch

1 Die deutschen Exporte bleiben unter dem Niveau des Vorjahres. Foto: Christian Charisius/dpa

Der deutsche Außenhandel kommt weiterhin nicht recht in Schwung. Aber ein wichtiger Markt zieht an.











Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft hat im November etwas mehr Waren exportiert als im Monat zuvor. Kalender- und saisonbereinigt betrug der Wert 127,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 2,1 Prozent mehr als im Oktober, aber auch 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Importe nahmen auch kurzfristig um 3,3 Prozent auf 107,6 Milliarden Euro ab.

Der Außenhandelsüberschuss der deutschen Volkswirtschaft wuchs so auf 19,7 Milliarden Euro nach 13,4 Milliarden Euro im Oktober. Besonders stark entwickelten sich die Ausfuhren in die USA (+14,5 Prozent), während in EU-Staaten (-1,7 Prozent) weniger deutsche Waren exportiert wurden als im Vormonat. Auch nach China (-4,2 Prozent) gingen weniger Waren.