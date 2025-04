Außengastronomie im Weißenburgpark Stuttgart: Verärgerte Gäste starten Petition für das Teehaus

1 Sogar während der Coronapandemie, hier im August 2020, durften die Gäste am Teehaus draußen sitzen – mittlerweile ist das nicht mehr erlaubt. Foto: Lichtgut/Julia Schramm

Das Teehaus im Stuttgarter Weißenburgpark darf in dieser Saison draußen keine Tische und Stühle aufstellen – als Folge eines Nachbarschaftskonflikts. Viele Bürgerinnen und Bürger reagieren darauf mit Unmut und Unverständnis.











Der Bericht über den Nachbarschaftskonflikt, der die Gastronomie im Teehaus im Weißenburgpark gefährdet, stößt in Stuttgart auf breite Resonanz. Eine online gestartete Petition (Change.org) mit dem Appell, der Gastronomie auf dem Bopser wieder eine vollumfängliche Führung zu erlauben, haben nach wenigen Tagen bereits fast tausend Menschen unterschrieben, andere Bürger wenden sich in Briefen direkt an OB Frank Nopper mit der dringenden Bitte, das Teehaus als Erholungsort für alle Stuttgarter und die Besucher der Stadt zu erhalten.