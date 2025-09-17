Außengastro im Spätsommer: In diesen Esslinger Biergärten lassen sich die letzten Sonnenstrahlen genießen

In diesen Esslinger Biergärten lassen sich die letzten Sonnenstrahlen genießen

7 Nochmal Sonne tanken auf der Terrasse der Waldgaststätte Dulkhäusle in Esslingens Norden.. Foto: Roberto Bulgrin

Im Laufe dieser Woche erwarten uns noch ein paar warme Tage – vielleicht die letzten in diesem Jahr. In Esslingen gibt es zahlreiche Gastronomiebetriebe, in denen man im Freien sitzen und noch den ein oder anderen Sonnenstrahl auftanken kann.

Die Waldgaststätte Dulkhäusle nahe dem Segelflugplatz in Liebersbronn ist schon seit einigen Monaten im Saisonbetrieb. „Der fängt bei uns mit den ersten kräftigen Sonnenstrahlen im Februar an“, sagt Inhaber Kay Rügner. Vom Wetter ist auch abhängig, wann die Saison in der Römerstraße 42 endet – in der Regel sei das Mitte oder Ende Oktober der Fall.

Lokale für Konzertgänger und Familien

Nicht weit entfernt, in der Römerstraße 7, findet sich die Gartenwirtschaft des Jägerhauses Esslingen. Im Schatten der Bäume lässt es sich entspannt bis auf die schwäbische Alb blicken – und Kinder können auf dem Spielplatz neben dem Biergarten toben.

Im Biergarten des Restaurants Zeus, Römerstraße 37 in Liebersbronn, trifft Mediterrane Küche auf einen Panoramablick über Esslingen und das Neckartal.

Die Kult- und Kulturpinte Vier Peh im Esslinger Norden bietet derweil Bühnenprogramm und Außengastronomie gleichermaßen an.

Biergärten in Esslingens Altstadt

Zum historischen Gebäude am Wolfstor, in dem heute die urige Kneipe Karmeliter beheimatet ist, gehört ebenfalls ein Außenbereich. Hier, in der Obertorstraße 8, können Gäste vor dem ehemaligen Teil eines Karmeliterklosters an warmen Tagen speisen und trinken.

Von der erhöhten Terrasse des Palmschen Baus in der Inneren Brücke 2 können Gäste auf Esslingens Altstadt-Gassen herunterschauen. (Archivfoto) Foto: Tim Kirstein

Eine Terrasse mit Biergarten bietet der Palmsche Bau in der Inneren Brücke 2. Unter den Kastanien kann an sonnigen Tagen auf die Gassen der Altstadt geschaut werden.

Das Schwäbische Brauhaus Zum Schwanen in der Franziskanergasse 3 schenkt in seinem Biergarten unter anderem hauseigenes Bier aus. Gästen bietet sich zudem der Blick auf das historische Gebäude, in dem sich Brauerei und Gaststätte befinden.

Schwäbische Spezialitäten in der Höhenlage

Über einen großen Außenbereich verfügt auch „Eissele’s RSK“ im Vereinsheim des TSV RSK. Die Betreiber der Weinstube Eißele in Serach haben damit im vergangenen Jahr einen zweiten Standort eröffnet. Auch hier setzt das Team auf schwäbische Küche aus regionalen Zutaten auf einer etwas preisgünstigeren Biergartenkarte.

Nachdem das Café Maille in der Wehrneckarstraße 13 Ende März geschlossen hatte, stand zeitig ein Nachfolger fest: Jochen und Annelie Masching, die bislang das Café Hygge in Oberesslingen betreiben, eröffnen einen zweiten Standort. Auf der Terrasse im Maille-Park wollen sie ihren Gästen im Hygge in der Maille ein gutes Angebot machen.

In Esslinger Höhenlage hat ein zünftiges Lokal mit großem Biergarten eröffnet. Auf den Tisch kommen in der TVO Alm in Rüdern schwäbische Spezialitäten. Das Lokal in der Uhlbacher Straße 65 liegt etwas versteckt an einer steilen Abzweigung am Ende von Rüdern. Offiziell ist es das Vereinslokal des Sportvereins TV Obertürkheim, daher rührt auch die Abkürzung. Anfang Juni haben Ivica Jankovic und Geraldine Fleming das seit Corona leer stehende Restaurant übernommen. Früher war hier die Jausenschenke.