10 Tanguy Coulibaly (re.): Auf der Außenbahn ist der Franzose im Moment nur schwer zu stoppen. Foto: Baumann

Ein Jahr hat der junge Franzose gebraucht, um sich beim VfB Stuttgart in den Vordergrund zu spielen. „Diese Verpflichtung musst du machen“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat, „ansonsten bist du blöd.“

Stuttgart - Tanguy Coulibaly hat es in seinem Leben nicht immer leicht gehabt. Er wurde in Sèvres, einem Vorort von Paris, geboren, und wuchs in bescheidenen Verhältnissen mit fünf Geschwistern auf. Fußball gespielt hat er schon bald, und sein Talent blieb auch den Spähern von Paris St. Germain nicht lange verborgen. Coulibaly wechselte in die U 17 des großen Clubs aus der französischen Hauptstadt – mit der Erlaubnis seiner strengen Mutter und dem klaren Auftrag, die Schule nicht zu vernachlässigen.