Ausschuss stimmt zu: Keine Container für Flüchtlinge – In Ruit entsteht ein massiver Neubau

Weil die Containerunterkunft abgewohnt und eine Sanierung unrentabel ist, entsteht in Ostfildern-Ruit ein massiver Neubau mit 54 Wohneinheiten für Flüchtlinge.











Die Unterkunft für Geflüchtete in der Brunnwiesenstraße in Ruit soll neu errichtet werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Vergabe der Planungsleistungen beschlossen. Der Neubau soll Anfang 2027 bezugsfertig sein und wird etwa 5,2 Millionen Euro kosten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Unterbringung nicht mehr zumutbar“

Die Unterkunft am Rand des Gewerbegebiets in der Brunnwiesenstraße in Ruit wurde im Jahr 2015 vom Landkreis Esslingen errichtet. Das mit Containermodulen errichtete Gebäude wurde zunächst als Erstunterkunft für Geflüchtete, nach dem Kauf durch die Stadt im Jahr 2018 für die Anschlussunterbringung genutzt. Mittlerweile sei das Gebäude allerdings am Ende seiner Lebenszeit angelangt, völlig abgewohnt und als Unterbringungsmöglichkeit nicht mehr zumutbar. Eine Instandsetzung und Sanierung des Gebäudes sei unwirtschaftlich, wie die Verwaltung erläuterte.

Die Zahl der Menschen, die die Stadt unterbringen muss, steige aber weiterhin, während gleichzeitig der zur Verfügung stehende Wohnraum zusehends knapper werde. Das führt die Stadt als Grund dafür an, dass in der Brunnwiesenstraße anstelle des Containerbaus ein massiv ausgeführtes Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten entsteht, das moderne Standards erfüllt.

Zweigeschossiges Haus mit Pultdach

Der ATU hat nun das Vorhaben zur Kenntnis genommen und den verschiedenen Planungsleistungen und der Vergabe an Fachbüros aus Ostfildern, Esslingen und Stuttgart einstimmig zugestimmt. Die Planung sieht vor, dass zwei zweigeschossige Häuser mit Pultdach errichtet werden sollen. Insgesamt sollen dort 54 Einzelwohneinheiten entstehen, wobei jede Wohnung einen eigenen Sanitärbereich und eine Küchenzeile erhalten soll. Aus Kostengründen und um die Bauzeit zu verkürzen, sollen die Wohn- und Sanitärbereiche mit massiven Fertigteileinheiten aus serieller Produktion gebaut werden. Die neue Unterkunft wird mit einem zeitgemäßen Energiekonzept ausgestattet, zu dem unter anderem eine Geothermie-Wärmepumpenanlage gehört.