Ausschüttung pro Vorzugsaktie: So hoch fällt die Porsche-Dividende aus

1 Für Porsche-Aktionäre ist jetzt klar, mit welcher Dividende sie rechnen können. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller muss Abstriche bei Gewinn und Umsatzrendite machen. Die Aktionäre können sich trotzdem auf eine Ausschüttung auf Vorjahresniveau freuen.











Trotz eines Gewinnrückgangs um 22,6 Prozent gibt es gute Nachrichten für die Aktionäre des Sportwagenherstellers Porsche. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung eine Dividende auf unverändert hohem Niveau vor.

Pro Vorzugsaktie werden 2,31 Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. Vor einem Jahr waren es ebenfalls 2,31 Euro – damals war die Dividende im Vergleich zum Jahr davor mehr als verdoppelt worden. Nun bleibt sie stabil, obwohl Porsche weltweit drei Prozent weniger Autos verkaufen konnte und der Absatz in China sogar um 28 Prozent eingebrochen war. Der Umsatz ging um 1,1 Prozent auf 40,1 Milliarden Euro zurück, das operative Konzernergebnis sank um 22,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro.

Freie Aktionäre halten 12,1 Prozent der Porsche-Anteile

Die Umsatzrendite des Geschäftsjahres 2024 beläuft sich damit auf 14,1 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent). Das langfristige Renditeziel der Sportwagenbauer aus Stuttgart-Zuffenhausen liegt bei 20 Prozent.

Die Porsche AG, die davor eine 100-Prozent-Tochter des VW-Konzerns war, ist seit Herbst 2022 wieder an der Börse gelistet. 12,1 Prozent der Anteile werden derzeit von freien Aktionären in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien gehalten. Die restlichen Aktien befinden sich im Besitz der Familienholding Porsche SE (12,5 Prozent) sowie der ebenfalls von der Porsche SE kontrollierten Volkswagen AG (75,4 Prozent).

Wann wird die Porsche-Dividende ausgezahlt?

Der neue Porsche-Finanzvorstand Jochen Breckner Foto: Porsche AG

Über die endgültige Höhe der Dividende beschließt die Hauptversammlung, die in aller Regel der Empfehlung des Vorstands folgt. Empfänger der Zahlung sind diejenigen Aktionäre, die die Aktie am Tag der Hauptversammlung halten – unabhängig davon, wie lange sie diese zuvor besessen hatten. Am darauffolgenden Tag wird die Aktie oft mit einem Kursabschlag notiert, weil der Dividendenanspruch für das abgelaufene Jahr von der Aktie abgetrennt wird. Dies ist bei den Kursnotierungen am Kurszusatz „ex Dividende“ erkennbar. Am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung wird die Dividende schließlich ausgezahlt. Die Hauptversammlung der Porsche AG findet am 21. Mai 2025 statt.