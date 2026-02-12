Ausschüttung für 2025: So hoch fällt die Dividende für Mercedes-Aktionäre aus

Der Mercedes-Vorstand und der -Aufsichtsrat haben für das Geschäftsjahr 2025 die Höhe der Ausschüttung für die Aktionäre vorgeschlagen. Das sollen Anteilseigner pro Aktie bekommen.
Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz hatte für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,30 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Damals hatte der Konzern ein umfangreiches Sparprogramm aufgelegt. Die Gewinnbeteiligung für die Aktionäre fiel damit 2024 um einen Euro niedriger aus als 2023. In dem Jahr hatte das Unternehmen 5,30 Euro an die Anleger ausgeschüttet.
Für das Geschäftsjahr 2025 ist nun eine Dividende von 3,50 Euro vorgesehen. Das sind 0,80 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung am 16. April müssen die Anteilseigner den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat noch beschließen. Dividenden-berechtigt sind alle, die das Papier von Mercedes-Benz zum Stichtag der Hauptversammlung halten.