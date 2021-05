Ausschreitungen in Stuttgart

1 In der Nacht auf Sonntag ist es in der Stuttgarter Innenstadt zu Randale und Festnahmen gekommen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Statt friedlich die ersten Öffnungen zu feiern, kommt es in Stuttgart gleich am ersten Wochenende wieder zu Ausschreitungen. Die Stadt denkt an harte Schritte. Die werfen aber viele Fragen auf.

Stuttgart - Vor knapp einem Jahr haben sich in der Stuttgarter Innenstadt schlimme Szenen abgespielt, die zuvor undenkbar schienen. Hunderte junge Leute griffen die Polizei an und zerlegten die halbe Innenstadt. Der Ausbruch der Gewalt hatte sich allerdings schon zuvor angekündigt. Mehrfach war es zu Ansammlungen und Aggressionen gegen die Beamten gekommen. Inzwischen reicht in gewissen Kreisen eine simple Kontrolle, um das Fass des Frusts zum Überlaufen zu bringen.