Ausschreitungen in der Fußball-Bundesliga: Ultras gegen Polizei – ein Dialog muss den Streit auch beim VfB befrieden

1 Die Polizei zeigte zuletzt erhöhte Präsenz rund um die Bundesligastadien – wie hier am vergangenen Samstag in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Den deutschen Fußball beschäftigen die Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Fan-Gruppen und der Polizei – auch rund um den VfB Stuttgart. Es braucht kluge und akzeptierte Vermittler, kein Ende des Dialogs, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.











Das Jahresende naht. Doch weil sich der Profifußball in heutigen Zeiten so gut wie keine Pause mehr gönnt, stehen zumindest bis Weihnachten auch in deutschen Stadien noch jede Menge Spiele an – unter anderem die Partie des VfB Stuttgart gegen den SV Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker). Es wird dann jeweils vorher um personelle Rochaden gehen, um angeschlagene Akteure, dramatische Tabellenstände und unter Druck stehende Trainer. Aber nicht nur. Denn derzeit steht nicht nur die Taktik des Trainers im Zentrum des Interesses – sondern auch jene der Einsatzkräfte der Polizei.